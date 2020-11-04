04, 11, 2020 - 2:32 مساءً

قتلى وجرحى لـ”قسد” بريفي الحسكة ودير الزور

سورية   14

تواصلت الهجمات ضد نقاط انتشار ومحاور تحرك ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا، حيث أفادت مصادر محلية من ريف دير الزور الشمالي: بأن “مجهولين هاجموا نقطة لـ “قسد” على ضفة نهر الخابور المقابلة لقرية الحجنة ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر”.

وفي مخيم الهول شرق مدينة الحسكة ذكرت مصادر محلية: أن “مسلحا من ميليشيا “قسد” أصيب اليوم برصاص مجهولين في أحد أقسام مخيم الهول الذي يعاني فلتاناً أمنيا وظروفا حياتية صعبة يعيشها قاطنوه حيث توفيت أمس طفلة جراء نقص الرعاية الصحية فيه”.

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