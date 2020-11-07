تصاعد حدة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا حول العالم

تتصاعد حدة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم حيث تسجل الدول المزيد من الإصابات والوفيات جراءه.

وفي هذا السياق أعلن العراق تسجيل 2880 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مجموع الإصابات بكورونا بلغ 496019 فيما بلغت حصيلة الوفيات 11283 وحالات الشفاء 425926.

بدورها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 431 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 250 إصابة مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في آذار الماضي بلغ 69612 تعافى منها 61471 وتوفي 586.

وأعلنت بولندا اليوم عن تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات بكورونا حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 27875 ليتجاوز العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها 500 ألف حالة.

إلى ذلك أعلنت النمسا عن تسجيل 1428 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بواقع 37 حالة جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 1377.

وسجلت ماليزيا 1168 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 39357 بينما بلغ إجمالي الوفيات 282.

وكإجراء احترازي لاحتواء الوباء مددت الحكومة الماليزية أمر الإغلاق الجزئي لمزيد من الولايات حتى السادس من كانون الأول القادم.

من جانب آخر أعلن مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك في بيان اليوم إصابة رئيس الوزراء زوران تيجلتيجا بفيروس كورونا موضحاً أنه عزل نفسه في المنزل وفق البروتوكول الدولي لاحتواء كورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه البوسنة أمس عدداً قياسياً للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 49 وفاة إضافة إلى 28 ألف إصابة نشطة.

من جهته أعلن ممثلو فريق ريال مدريد الإسباني في بيان أن الاختبارات أثبتت إصابة لاعب وسطه كاسيميرو والمهاجم إيدن هازارد بفيروس كورونا.

وأشار الممثلون إلى أن جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي وموظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة تم فحصهم وأظهرت اختباراتهم نتائج سلبية.