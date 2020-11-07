ميليشيا (قسد) تداهم قريتي غريبة الشرقية والباغوز بريفي الحسكة ودير الزور وتخطف عدداً من المدنيين

داهمت ميليشيا “قسد” مدعومة بحوامات قوات الاحتلال الأمريكي قرية غريبة الشرقية في ريف الحسكة الجنوبي وخطفت 4 مدنيين في حين طوقت قرية الباغوز بريف دير الزور وخطفت عددا من سكانها واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” طوقت قرية غريبة الشرقية بريف الحسكة الجنوبي وداهمتها بمساندة حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي واختطفت 4 أشخاص بينهم ثلاثة من أسرة واحدة.

وفي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر محلية بأن الميليشيا المدعومة أمريكيا شنت حملة مداهمات طالت عدداً من منازل قرية الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال وخطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة وسط إطلاق عناصرها رشقات من بنادقهم الحربية لتخويف الأهالي ودب الذعر في نفوسهم.

وفي سياق الممارسات الإجرامية بحق الأهالي في الجزيرة السورية خطفت قوات ما يسمى “التحالف الدولي” ومرتزقته من ميليشيا “قسد” الثلاثاء الماضي عشرة مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة.