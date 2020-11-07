244 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة باليمن

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 244 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله إن خروقات قوى العدوان شملت إفشال محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرة حربية في أجواء التحيتا و12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية وكيلو16 و3 غارات لطيران تجسسي في كيلو16.

كما شملت الخروقات 43 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.