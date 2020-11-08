لاتسيو يفرض التعادل على يوفنتوس في الوقت القاتل

فرض لاتسيو التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف “السيدة العجوز” باب التسجيل في الدقيقة الـ15، وعادل لأصحاب الأرض الإكوادوري فيليبي كايسيدولا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.