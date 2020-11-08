08, 11, 2020 - 9:07 مساءً

لاتسيو يفرض التعادل على يوفنتوس في الوقت القاتل

رياضة   28

فرض لاتسيو التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف “السيدة العجوز” باب التسجيل في الدقيقة الـ15، وعادل لأصحاب الأرض الإكوادوري فيليبي كايسيدولا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وهذا التعادل، هو الرابع ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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