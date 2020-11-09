إيران: التزامنا بشكل أحادي بالاتفاق النووي أمر غير مقبول

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن تواصل التزام إيران بشكل أحادي بالاتفاق النووي أمر غير مقبول وغير قابل للاستمرار.

وقال عبد اللهيان خلال استقباله السفير البريطاني في طهران روب ماكير: إن “طهران تعتبر دوما المفاوضات الدبلوماسية أسلوبا مفيدا إلا ان التفاوض من أجل التفاوض لعبة مكررة وعبثية”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس.

ولفت إلى أنه من المفيد إجراء المحادثات بين اللجان البرلمانية لإيران وبريطانيا، منتقدا في الوقت ذاته وتيرة التعاون البطيئة ومن ضمنها تقاعس لندن في الوفاء بالتزاماتها وقال: إن “بعض المسؤولين في لندن فضلا عن عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوجهون لها اتهامات لا أساس لها وهو ما يعد سلوكا غير بناء في مسيرة العلاقات بين البلدين”، مشددا على ضرورة إرساء السلام والأمن في المنطقة ومن بينها اليمن.