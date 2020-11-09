الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز.

وبحسب “رويترز” فقد زاد الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 99ر1960 دولارا للأوقية الأونصة صباح اليوم، فيما سجل في وقت سابق من الجلسة 33ر1965 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الـ 16 من أيلول.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ربح الذهب 6ر0 بالمئة إلى 20ر1963 دولارا.

بدورها ارتفعت الفضة 9ر0 بالمئة إلى 81ر25 دولارا للأوقية، وكسب البلاتين 4ر1 بالمئة إلى 42ر901 دولار بينما نزل البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 34ر2474 دولارا للأوقية .