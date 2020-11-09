09, 11, 2020 - 6:34 مساءً

القبض على أربعة من إرهابيي “داعش” في نينوى

سياسة-عربي   30

ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت وكالة الاستخبارات في بيان نقله موقع السومرية نيوز اليوم: بأن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وفق مذكرات قبض قضائية وهم مطلوبون بموجب أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضافت أن المعتقلين اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

 

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