ذكرى رحيل الـ 15 للمبدع مصطفى العقاد

وفاء للمبدع السينمائي السوري العالمي المخرج مصطفى العقاد وبمناسبة مرور 15 سنة على رحيله أقام المركز الثقافي العربي في العدوي بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما فعالية تحتفي بمسيرته وبمنجزه السينمائي.

وتضمنت الفعالية ندوة حملت عنوان (مصطفى العقاد إنسانا مبدعا وشهيدا) مع عرض فيلم وثائقي للمخرج والناقد السينمائي عوض القدرو تناول سيرة حياة الراحل بصوت الفنانة القديرة منى واصف منذ ولادته عام 1930 في حلب وتلقيه التعليم الابتدائي والثانوي في حلب واهتمامه بالسينما وسفره إلى الولايات المتحدة لدراسة الفن السابع وعمله في هوليود وفيلمه الرسالة بنسختيه العربية والإنكليزية والشهرة الواسعة التي حققها ثم فيلم عمر المختار الذي آثر أن يكون بطله أجنبياً بهدف إقناع المشاهد الغربي بعدالة قضايانا وصولا إلى مشروعه السينمائي الأخير عن صلاح الدين الأيوبي الذي استشهد قبل أن ينجزه.

الفيلم أنتج عام 2006 بعد رحيله بشهور بالتزامن مع احتفالية حلب عاصمة للثقافة الإسلامية، مبيناً أنه حاول رصد أبرز محطات حياة العقاد منذ أن أبصر النور في حلب إلى لحظات استشهاده على يد الإرهابيين التكفيريين.