مستشهداً بالاتهامات المفبركة ضد سورية.. نيبينزيا: روسيا قد تفكر بالانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

صرح فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده قد تفكر بالانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا واصلت إصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب فيها بالنسبة للحكومات الغربية مستشهدا بالاتهامات المفبركة الموجهة ضد سورية.

وقال نيبينزيا لوكالة سبوتنيك .. “إذا فقدت المنظمة كل مصداقيتها تماما وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها فمن المحتمل أن نفكر في الأمر لكننا لا نقوم بمثل هذه التحركات المفاجئة ولا نوصي الآخرين بفعل ذلك”.

ومع ذلك أشار نيبينزيا في الوقت نفسه إلى أن روسيا بشكل عام تعتبر المنظمة مهمة وقال ربما يتعين علينا فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة التقنية التي تعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة ونحن لا نقول إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها ليست ضرورية أو مهمة فهي أداة أساسية لمنع إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها وقد فعلت الكثير في هذا المجال”.

وكمثال على انحياز المنظمة وتسييسها من قبل دول الغرب بما يخدم مصالحهم لفت نيبينزيا إلى الاتهامات المفبركة الموجهة للحكومة السورية باستخدامات مزعومة للأسلحة الكيميائية دون وجود أدلة.