موسكو تفند مزاعم نظام أردوغان حول قوات حفظ السلام في قره باغ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مزاعم النظام التركي بشأن مشاركة الأخير في قوات حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ مؤكدا أنه لم يتم بحث هذه المسألة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم ردا عن سؤال بشأن تصريحات النظام التركي بهذا الخصوص: “هذه المعلومات ليست دقيقة وليست صحيحة وقد يكون هناك سوء فهم”، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف بيسكوف: “نحن ننطلق من حقيقة أن العسكريين الروس المنتشرين في منطقة تماس الجانبين هم من سيقومون ببعثة حفظ السلام وأن التعاون مع العسكريين الأتراك سيكون في إطار مركز المراقبة المقام على الأراضي الأذربيجانية”.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان زعم أن بلاده ستشارك بإرسال قوات حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.