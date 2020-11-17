روسيا تنشر أحدث راداراتها في القطب الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر محطات رادار بعيدة المدى شمال روسيا وفوق القطب الشمالي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر في الوزارة قولها لصحيفة “إيزفيستيا” الروسية: إن المجال الجوي شمال روسيا وفوق القطب الشمالي سيغلق بواسطة أحدث الرادارات بعيدة المدى “نيبو إم” حيث تم بالفعل إنشاء حزام رادار لا يمكن اختراقه قادر على رصد أي طائرة تحلق على ارتفاعات تصل لمسافة 600 كيلومتر إلى جانب صواريخ باليستية متوسطة المدى ترتفع لمسافة 8ر1 كم.

وأشار الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين: إلى أن استعادة السيطرة المستمرة على المجال الجوي في تلك المنطقة ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية لروسيا، منوها بأن نشر محطة رادار في القطب الشمالي ليس فقط خطوة عملية لتعزيز الدفاع الجوي في المنطقة ولكنه دليل أيضا على السيطرة على المناطق المهمة اقتصاديا واستراتيجيا.

ويؤدي نشر النظام إلى قرب استكمال روسيا تشكيل دائرة دفاع جوي واحدة فوق طريق البحر الشمالي والقطب الشمالي.

إلى ذلك نفذت طواقم الطائرات الهجومية “سو 25 إس أم” التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية رحلات تدريبية دمرت خلالها موقع القيادة العميق للعدو الافتراضي وذلك في ميدان أرزغيرسكي الجوي شمال القوقاز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن “أطقم الطائرات تغلبت على نظام الدفاع الجوي للعدو الافتراضي وضربت أهدافا أرضية باستخدام صواريخ الطائرات والمدافع”، مضيفة: أنه منذ بداية هذا العام قام كل طيار من فوج الطيران بما لا يقل عن 150 مهمة تدريب قتالية بعد أن أمضى أكثر من 120 ساعة في الجو وتم تنفيذ حوالي 40 ساعة منها في ظروف جوية صعبة ليلا.

وشارك في الرحلات التدريبية نحو 200 طيار وفني ومتخصص في خدمات الدعم الأرضي حيث قام العسكريون في المنطقة العسكرية الجنوبية بتحسين مهاراتهم في القيادة في المناطق الجبلية في ظل ظروف جوية صعبة على ارتفاعات مختلفة.