قفزة غير مسبوقة بوفيات “كورونا” في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل قفزة غير مسبوقة في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا لتبلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 450 وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي اليوم في تقريرها اليومي رصد 20985 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 22410 إصابات في اليوم السابق.

وشهدت حصيلة وفيات كورونا قفزة غير مسبوقة بـ 456 حالة وفاة خلال اليوم الأخير مقابل 442 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1ر1 بالمئة خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليونا و991998 إصابة مؤكدة منها 34387 حالة وفاة، كما بلغت حالات الشفاء مليونا و501083 بعد تسجيل 25179 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.