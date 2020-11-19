آلية جديدة لتوزيع الخبز في الصنمين بريف درعا

اعتمدت إدارة مخبز الصنمين بالتعاون مع مجلس المدينة آلية جديدة لتوزيع الخبز على المعتمدين من خلال إيصال المادة إلى المعتمد بالجودة المطلوبة وضمن سيارات مستاجرة لهذه الغاية، وبالتالي تلافي حالة الازدحام وتكدس المادة في المخبز لحين حضور المعتمدين.

وبين رئيس مجلس مدينة الصنمين المكلف محمود محمد أن المخبز يؤمن الخبز بنوعية جيدة وفق المواصفات المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنحو 47 ألف مواطن، إضافة إلى أصحاب المهن والحرف المنتشرة في المنطقة الصناعية وعلى الطريق العام.

من جانبه بين مدير المخبز محمد الفلاح أن الطاقة الإنتاجية للمخبز تبلغ 19 طنا من الدقيق يوميا وبخطي إنتاج تغطي احتياجات المواطنين في المناطق المذكورة وله قدرة على استيعاب أي زيادة طارئة على الطلب وذلك عبر توفير مستلزمات العمل من الدقيق والخميرة والمحروقات وغيرها.