فروع الحزب في المحافظات تستكمل عقد جلساتها على مستوى الشعب الحزبية

استكملت فروع الحزب في محافظات دمشق وريفها ,القنيطرة, طرطوس , حلب ,ديرزور, ادلب ,الرقة وحمص , وجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث عقد جلساتها الحوارية على مستوى الشعب الحزبية التابعة لها؛ بهدف تقييم تجربة الاستئناس الحزبي لانتخابات مجلس الشعب – الدور التشريعي الثالث.

وناقش الرفاق المجتمعون خلال الجلسات الحوارية، جميع النقاط التي تم التركيز عليها من قبل القيادة المركزية وتناولها الاستبيان الأخير الذي أجرته، حيث تضمن أحد عشر محوراً متعلقاً بـمدى نجاح تجربة الاستئناس الحزبي، والحديث عن المعايير التي تم وضعها، ومدى توفر معلومات مسبقة عن الرفاق المرشحين قبل الاستئناس، بالإضافة لضرورة اللجوء إلى فرز الأصوات إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد.

بالإضافة إلى مدى إظهار عملية الاستئناس الحزبي وجود ولاءات مرضية على حساب الكفاءات، وتأثير الجهات الإدارية والمهنية على خيارات الرفاق أثناء الاستئناس ونسبة قبول الرأي العام للناجحين في الاستئناس الحزبي .

وتستمر الفروع الحزبية في جلساتها الحوارية حتى 25 من الشهري الجاري، ليصار بعدها إلى تقييم نتائج تلك الجلسات على مستوى الشعب في المرحلة الأولى ومن ثم ترفع نتائج التقييم إلى القيادة المركزية، وذلك من أجل بدء المرحلة الثانية على مستوى الفروع.