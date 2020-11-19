في الصين…فتاة تقود فريق كرة قدم للرجال

حققت النساء نجاحا كبير في مسابقات كرة القدم للرجال حول العالم، لكن التحدي الأكبر هو أن تقرر إحدى الفتيات قيادة فريق رجالي لكرة القدم لتحقق معه إنجازات.

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة صور لفتاة تبتية “نسبة لمقاطعة التبت ذاتية الحكم في الصين” استطاعت قيادة فريق كرة قدم رجالي في إحدى الجامعات التي ينتمون إليها.

وكتبت الشبكة: “الفتاة التبتية المولعة بكرة القدم تصبح قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها”.

ولفتت الشبكة إلى أن الفتاة تدعى بوبو دروما، مشيرة إلى قولها: “آمل أن تتمكن الفتيات اللاتي يحببن كرة القدم من دخول الملعب بشجاعة”.

وقالت الشبكة: “أصبحت دروما قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها، قبل إنشاء فريق كرة القدم للفتيات”.