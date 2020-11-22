22, 11, 2020 - 11:21 مساءً

مدفيديف يهزم نادال ويتأهل إلى نهائي بطولة الماسترز للتنس

رياضة   33

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف الرابع عالميا إلى نهائي بطولة الماسترز الختامية للتنس بعد فوزه على منافسه الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا.

وذكر موقع سكاي سبورت أن ميدفيديف تمكن من الفوز على نادال بنتيجة 3-6 بعد ساعتين و35 دقيقة من المنافسة وسيلعب في النهائي مع النمساوي دومينيك تيم المصنف الثالث عالميا.

واستطاع مدفيديف 24 عاما تحقيق فوزه الأول على نادال بعد 3 إنجازات متتالية كان آخرها العام الماضي في نفس البطولة في دور المجموعات.

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