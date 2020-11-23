مرتزقة الاحتلال التركي ينهبون كنيسة مار توما في رأس العين

نقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية في الحسكة أن مرتزقة الاحتلال التركي، من التنظيمات الإرهابية، أقدموا على سرقة الأثاث والمعدات المعدنية والمقتنيات النحاسية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية من كنيسة مار توما في حي الكنائس برأس العين، وذلك لتهريبها إلى الخارج بغطاء من سلطات النظام التركي.

في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته واصلوا انتهاكاتهم بحق أهالي القرى التابعة لمنطقة رأس العين، حيث استولوا على مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وسرقوا المعدات والآلات الزراعية، فضلا عن منع المزارعين من زراعة أراضيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي، التابعين لما يسمى “فرقة الحمزات” الإرهابية، استولوا، في العاشر من الشهر الجاري، بقوة السلاح، على مئات الهكتارات في قرى الدويرى ومساجد وتل البرم وطينة والحردانة بريف منطقة رأس العين.