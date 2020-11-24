البحرية الروسية تعلن طردها مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية

أعلنت روسيا اليوم أن السفينة المضادة للغواصات الأدميرال فينوغرادوف منعت المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودها وأجبرتها على تغيير مسارها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن السفينة الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وجهت تحذيرات عدة للمدمرة الأمريكية بعد انتهاكها الحدود والمجال البحري لروسيا في خليج بطرس وطالبتها بتغيير مسارها فورا والخروج من المياه الإقليمية الروسية قبل اتخاذ إجراءات أخرى، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

ولفت البيان إلى أنه وبعد تلقي الجانب الأمريكي التحذيرات الروسية قامت المدمرة جون ماكين على الفور بتغيير مسارها وتوجهت إلى المياه المحايدة.