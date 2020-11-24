24, 11, 2020 - 4:19 مساءً
تحذير من تشكل الضباب.. والجو صحو بشكل عام

تحذير من تشكل الضباب.. والجو صحو بشكل عام

محليات   29

 

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت، في نشرتها، أن يكون الجو صحوا بشكل عام، مع ظهور بعض السحب العالية خلال ساعات النهار، ويستمر باردا ورطبا ليلا، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا، ومن المتوقع أن تتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، كما تنشط الرياح الشرقية خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

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