الذهب يتراجع مع تفاؤل بشأن لقاح كورونا

سجل الذهب اليوم تراجعا مع استمرار التفاؤل إزاء اللقاحات ضد فيروس كورونا ما قلص جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحسب “رويترز”، نزل الذهب في السوق 1ر0 إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 80ر1802 دولار.

وأمس هبط المعدن لأقل مستوى منذ الـ17 من تموز الماضي عند 01ر1800 دولار.

بدورها تراجعت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 19ر23 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 60ر964 دولارا، وهبط البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 43ر2339 دولارا.