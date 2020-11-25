25, 11, 2020 - 3:26 مساءً

القبض على مروّج مخدرات في حمص

محليات   25

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على مروج مخدرات وضبط بحوزته ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان: أنه بعد ورود معلومات إلى فرع المكافحة حول وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة، تمكن وبكمين محكم من القبض عليه في مدينة حمص وضبط بحوزته ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المواد المخدرة وتبين أنه مطلوب بنشرة شرطية بجرم التخلف عن السوق.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية.

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