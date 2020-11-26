إصابات كورونا في هولندا تتجاوز النصف مليون

سجلت هولندا 4470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم البلاد التي تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا بالموجة الثانية لكوفيد 19.

ووفق بيانات وزارة الصحة الهولندية تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في هولندا النصف مليون ليصل إلى 503123 حالة مؤكدة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 1906 إصابات و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 91485 تعافى منها 73670 وتوفي 768.