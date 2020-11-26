مقتل مسلح وإصابة آخر من ميليشيا (قسد) بهجومين في ريفي دير الزور والحسكة

قتل مسلح وأصيب آخر من ميليشيا “قسد” بهجومين على تحركاتهم ومواقعهم من قبل مجهولين في ريفي دير الزور والحسكة.

ففي دير الزور الشرقي ذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي قتل بهجوم شنه مجهولون على أحد مواقعهم في بلدة الطيانة.

وأشارت المصادر إلى أن انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون في محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي تسبب بإصابة مسلح من ميليشيا “قسد”.

وقتل وأصيب أمس عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم في الرقة والحسكة ودير الزور.