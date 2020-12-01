الصين تجدد رفضها التدخلات الأميركية في شؤونها الداخلية

جددت الصين رفضها القاطع للتدخلات الأميركية في شؤونها الداخلية ولا سيما في هونغ كونغ.

وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان فرضتا في التاسع من الشهر الماضي عقوبات على أربعة مسؤولين من الحكومة المركزية الصينية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها أمس إن “الصين تعارض بشدة وتدين بقوة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وتتدخل بموجبها على نحو صارخ في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية”.

وجددت المتحدثة التأكيد على أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن شؤون هذه المنطقة داخلية صينية خالصة ويتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل فيها وعدم التمادي في ممارساتها هذه والمضي قدما على الطريق الخاطئة.