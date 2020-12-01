نداء أممي لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار لمواجهة كورونا

بغية التصدي لتداعيات جائحة كورونا التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام القادم.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021 الذي صدر اليوم قدر أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وأضاف التقرير أنه خلال العام المقبل سيكون واحد من كل 33 شخصا بحاجة لمساعدة، مشددا على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.

وأشار التقرير إلى أن الأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا، منوها بأن الوباء الذي أودى بأكثر من 45ر1 مليون شخص في العالم قد طال بشكل غير متناسب أولئك الذين يعيشون على حافة الفقر.

بدوره قال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة للصحفيين: إن “هذه الزيادة في المساعدات المطلوبة ناجمة كليا عن كوفيد 19″، مضيفا “الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الانسانية في الفترة القادمة”.