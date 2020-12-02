طهران تدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الإسرائيلي

دعت إيران المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان وقرارات المنظمة الدولية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن “هذا الكيان باتخاذه إجراءات وسياسات عدوانية في منطقة الشرق الأوسط خاصة العدوان المستمر على سورية ولبنان وبرنامجه السري لإنتاج أسلحة الدمار الشامل يعرض السلام والاستقرار في المنطقة كلها للخطر”.

وجدد روحاني دعم إيران الحازم للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وقال: إن “الـ 29 من تشرين الثاني يذكر بأكثر من 7 عقود من احتلال أرض فلسطين من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب وآلام ومعاناة الشعب الفلسطيني واستمرار الظلم والجور بحق هذا الشعب المظلوم.. وهذا الأمر يأتي في الوقت الذي نشهد فيه يوميا المزيد من السياسات العدوانية والعنصرية والجرائم المنظمة من قبل هذا الكيان ومنها متابعة مشروع الضم وقتل الفلسطينيين ومواصلة إجراءات الحصار المناقضة لحقوق الإنسان ضد سكان غزة في ظروف تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف روحاني: أن جميع إجراءات الكيان الإسرائيلي هذه تحصل للأسف في الوقت الذي لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي خطوة مؤثرة لإنهاء هذه المأساة وضمان الحقوق المهدورة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه وبسبب الدعم الذي يتلقاه هذا الكيان من بعض الدول يوسع يوميا نطاق إجراءاته اللاإنسانية ضد الفلسطينيين.