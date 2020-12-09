ازالة 9 مخالفات بناء في مصياف

حماة_ منير الأحمد:

أزال مجلس مدينة مصياف 9 مخالفات بناء 3منها في مناطق حراجية وذلك تطبيقا للمرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢.

وبين رئيس مجلس المدينة المحامي أحمد باشا في تصريح للبعث ميديا انه تم هدم 9 مخالفات بناء قيد الإنشاء 3 بمناطق الحراج جانب مقصف نبع الشرار ورابعة جانب مقصف القصور واخرى جانب قلعة مدينة مصياف وسادسة جانب دوار الشهداء ومخالفتبن بقلع الحمرا وبنهر الدوسة كما تم مصادرة مواد بناء اسمنت وتحديد وخشب وجكات حديد وخزاني مياه تقدر قيمتها أكثر من 3 ملايين ليرة تم إدخالها إلى مستودع مجلس المدينة وسوف تخضع لعمليات البيع بالمزاد العلني وفق القوانين والأنظمة.

بذكر أن الحملة مستمرة لتشمل كافة قطاعات المدينة وبشكل دوري مؤكداً على ضرورة التشدد في قمع المخالفات فور حدوثها وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتكثيف جولات ودوريات عناصر شعب المراقبة لمنع حدوث المخالفات وقمعها في مهدها.