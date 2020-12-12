12, 12, 2020 - 9:54 مساءً

منتخبنا الوطني لكرة السلة يتقدم خمسة مراكز في التصنيف العالمي

رياضة   6

تقدم منتخب سورية لكرة السلة خمسة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة ليصبح في الثامن عربياً والسابع عشر آسيوياً والتسعين عالمياً.

وفاز منتخبنا على منتخب إيران بنتيجة 77-70 نقطة ضمن النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021 بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 72-79 نقطة في افتتاح النافذة ذاتها في الثلاثين من الشهر الماضي.

يذكر أن منتخبنا فاز على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة ضمن النافذة الأولى التي افتتح مشواره فيها بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة وذلك ضمن المجموعة الخامسة.

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