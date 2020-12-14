14, 12, 2020 - 1:45 مساءً
ارتفاع أسعار الذهب

الذهب يتراجع مع بدء استخدام لقاح كورونا

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   8

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد 19 ما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحسب “رويترز”، أن السعر الفوري للذهب كان منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1833.21 دولارا للأوقية، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة أيضا لتسجل 1838.10 دولارا.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 1016.57 دولارا وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2325.65 دولارا للأوقية.

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