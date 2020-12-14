انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

تعرضت ناقلة نفط لانفجار قبالة ميناء جدة السعودي وفق ما أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة المالكة ومقرها في سنغافورة قولها في بيان اليوم إن “الناقلة (بي دبليو راين) التي تحمل علم سنغافورة تعرضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق” مشيرة إلى أنه لا إصابات في صفوف أفراد طاقم الناقلة.

وكانت مصادر ملاحية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأوضحت عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع أمس قبالة ميناء جدة الرئيس على البحر الأحمر الذي يعد مركز توزيع لشركة النفط السعودية (أرامكو).