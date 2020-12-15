حفل استقبال في اتحاد فلاحي دير الزور

دير الزور – مساعد العلي

أقام اتحاد فلاحي دير الزور حفل استقبال بمناسبة الذكرى السادسة و الخمسين لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين “عيد الفلاحين ” وذلك في مبنى فرع الحزب بالمحافظة.

وأكد الرفيق رائد الغضبان أمين الفرع أهمية الاحتفال بهذا العيد ورجال الجيش العربي السوري أكثر تصميماً على دحر الإرهاب عن كامل التراب السوري، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للفلاح وتأمين مستلزمات العملية الزراعية والنهوض بالواقع الزراعي لتوسع بزراعة محصول القمح “عام القمح”، داعيا للعمل بكل جد وأمانة من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.

بدوره شدد الرفيق فاضل النجار محافظ دير الزور على استثمار كامل المساحات المخططة في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الحالي واستثمار أي مساحات إضافية قابلة للزراعة خاصة في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية المفروضة على سورية، داعياً لزراعة كل شبر من الأرض الزراعية بمحصول القمح باعتبار أن العام الحالي أطلق عليه عام القمح.

وأقيم على هامش الاحتفال حملة تشجير في شارع بور سعيد أطلقها الاتحاد العام للفلاحين لزراعة مليون شجرة في أغلب المحافظات ، وذلك في إطار التشاركية لزيادة المساحات الخضراء وإعادة تأهيل المواقع الحراجية.

حضر الفعالية الرفاق أعضاء قيادة الفرع, والرفيق بلال سليمان قائد الشرطة , والرفاق أمناء الشعب الحزبية ، والرفيق رئيس وأعضاء اتحاد الفلاحين, ومدير الزراعة, وعدد من المعنيين بالواقع الزراعي .