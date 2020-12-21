أسعار النفط تتراجع.. والذهب يرتفع

أثار ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في أغلب مناطق بريطانيا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا، ما أدى لتراجع أسعار النفط بحوالي 3%.

رويترز ذكرت أن خام برنت انخفض 54,1 دولار للبرميل بما يعادل 3% إلى 72,50 دولارا للبرميل، بعد زيادة 5,1% وملامسة أعلى مستوياته منذ آذار يوم الجمعة.

كذلك تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42,1 دولار للبرميل أو 2,9% إلى 68,47 دولارا للبرميل، بعد أن زاد أيضا 5,1% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من شباط.

في سياق أخر، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدعومة بأنباء عن أن زعماء الكونغرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1,1% إلى 57,1900 دولار للأوقية، وذلك بعد ملامسته، في وقت سابق، أعلى مستوياته منذ التاسع من تشرين الثاني الماضي عند 38,1901 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 9,0% إلى 8,1904 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 5,4% إلى 93,26 دولارا للأوقية، والبلاتين 9,0% إلى 40,1045 دولارا، وزاد البلاديوم 7,0% إلى 13,2376 دولارا.