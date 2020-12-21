هيئة مكتب الإعداد و الثقافة والإعلام لفرع حماة تناقش خطط آليات تطوير المدارس الحزبية

البعث ميديا – حماة – حسان المحمد

ركز اجتماع هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي بفرع حماة للحزب على دعم مدارس الإعداد الحزبي والاهتمام بالرفاق خريجي الدورات.

وقدم الرفيق أمين الفرع المهندس أشرف باشوري عرضاً سياسياً شاملاً حول ما يجري في المنطقة والعالم، مشيراً إلى الضغط الحصار الاقتصادي، مؤكداً أن سورية لن تتنازل عن أي حق من حقوقها وسننتصر في الحرب الاقتصادية.

وتحدث الرفيق باشوري عن أهمية العناية بجيل الشباب وإعدادهم بشكل جيد و أن القيادة توجهت لدعم مدارس الإعداد الحزبي لإنشاء جيل قوي فكرياً و ثقافياً ، مشدداً على الاهتمام بالرفاق خريجي الدورات وتفعيلهم في مجال شعبهم الحزبية وجعلهم رسلاً بين رفاقهم لنشر فكر مفاهيم البعث ، واختتم الرفيق باشوري كلامه حول أهمية الاستحقاق الرئاسي القادم في عام ٢٠٢٠.

واستعرض رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي الرفيق اسماعيل سيفو ، الواقع العام لعمل المكتب في الثقافة و الإعداد ، ووضح الاستراتجيات و الخطط القادمة لآليات تطوير المدارس الحزبية الفرعية.

ولفت رئيس مكتب التنظيم الرفيق سهيل ابراهيم لأهمية التنظيم الجيد لمؤتمرات الفرق الحزبية وإعدادها، كونها مرحلة تقييمية لكل من الشعب و الفرق الحزبية.