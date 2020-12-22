تربية دير الزور تُنفّذ حملة تطوعية لتعقيم وتشجير عدد من المدارس

ضمن خطتها الهادفة لزيادة الوعي البيئي لدى الطلاب وتعزيز العمل التطوعي في نفوسهم، إضافة إلى تعميق حالة التفاعل بينهم وزيادة انتمائهم لمدرستهم التي من الواجب عليهم حمايتها والحفاظ عليها، نفّذت مديرية التربية في دير الزور حملة تطوعية شملت تنظيف وتعقيم وتشجير عدد من المدارس في الريف والمدينة، وذلك خارج أوقات الدوام المدرسي.

وبينت مديرة مدرسة بقرص تحتاني الريفية ولاء الهجر أن المدرسة تتابع تنفيذ البروتوكول الصحي عبر حملات التعقيم المستمرة وقد تم تنفيذ يوم عمل طوعي في المدرسة ومحيطها بمشاركة من التلاميذ وأبناء المجتمع المحلي لتنظيف المدرسة والحديقة الموجودة فيها وزراعة الغراس والاهتمام بالأشجار الموجودة عبر تعزيل أحواضها.

وأشار عدد من المشاركين بالحملة إلى أنها واجب على الجميع لإظهار مدارسنا وبيئتنا بالوجه الأمثل الذي تستحقه ونشر ثقافة التطوع والوعي الصحي والبيئي لدى فئات المجتمع.