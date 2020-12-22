في ذكرى رحيله الـ 23.. فعاليات فنية متنوعة ضمن ملتقى فهد بلان الثاني للموسيقا

مع ذكرى وفاة الفنان الثالثة والعشرين، وللعام الثاني على التوالي، يحتضن قصر الثقافة في مدينة السويداء فعاليات ملتقى فهد بلان للموسيقا.

الملتقى الذي تقيمه مديرية الثقافة في السويداء عرض في حفل افتتاح فعالياته مساء أمس فيلماً قصيراً عن حياة الفنان الراحل ومسيرته الحافلة التي استمرت أكثر من 40 عاماً إضافة إلى افتتاح معرض صور توثيقية عن تطور وغنى الحركة الموسيقية في تلك الفترة لعمالقة الفن الذين قدمتهم السويداء من الموسيقار فريد الأطرش وأسمهان وفهد بلان.

وأحيا نجل الفنان الراحل إيهاب بلان بمرافقة فرقة معهد فهد بلان للموسيقا التي قادها الفنان أدهم عزقول أمسية غنائية قدم خلالها مجموعة من طلاب وأساتذة المعهد فقرات غنائية لفهد بلان وأسمهان وفريد الأطرش منها “يوم على يوم وغالي علينا يا جبل ولاكتب ع وراق الشجر ويا بدع الورد ويا ساحر العينين”.

كما قدمت باقة غنائية من تراث المحافظة تناوب في أدائها كل من سراء بلان ووحيد فرزان ونيرمين الزرعوني والطفلة لانا عساف وندى العبد الله قبل أن يختتم نجل الفنان الراحل بمجموعة من أغنيات تراث أبيه.

ويتضمن الملتقى على مدار 4 أيام أمسيات وحفلات موسيقية وغنائية متنوعة تحييها نخبة من فناني المحافظة وفرقها الموسيقية إضافة إلى ورشة عمل نحتية بعنوان (أعلام الطرب في جبل العرب) .