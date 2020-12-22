نقابة الأطباء البيطريين تعقد مؤتمرها الانتخابي في دمشق

برعاية الرفيق شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين عقدت اليوم نقابة الأطباء البيطريين مؤتمرها الانتخابي في قاعة المؤتمرات في مجمع صحارى بدمشق.

بداية تحدث الرفيق عزوز عن أهمية الغذاء والأمن الغذائي وأن نكون مطلعين على سلسلة التربية والإنتاج، وخاصة في ظل الجائحة الأخيرة التي تعرضت لها الثروة الحيوانية، مشيراً لما تعرضت له سورية من وحشية وحصار جائر خاصة في عمل القطاع الزراعي بالإضافة لتعمّد الإرهاب محاربة المواطن ولقمة عيشه.

وأكد الرفيق عزوز أنه من خلال هذا المؤتمر يجب الإشادة بالدور الوطني للطبيب البيطري والمهندس الزراعي والفلاح، وليكون أيضا محطة هامة لتقييم عمل النقابة وما تم تحقيقه من إنجازات في المرحلة الماضية ولتعزيز نتائجها المستقبلية، وذلك بتفعيل تشاركية العمل والاهتمام بالجانب الاستثماري للأطباء البيطريين وتفادي المشكلات التي تعترضهم.

وأوضح الرفيق عزوز أن هذا المؤتمر هو نهاية دورة انتخابية للنقابة وإعلان لبداية دورة جديدة من خلال مجلس جديد بخطة عمل طموحة لتطوير عمل النقابة، آملا زيادة النجاحات وعطاءات المرحلة المقبلة وتعزيز دور الانتماء الوطني.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أهمية الجانب الفني وكيفية استثمار الأطباء لحل مشاكل القطاع والارتقاء به من خلال العمل في ظل النقابة والمساهمة مع الحكومة للوصول إلى نتائج أفضل، وكذلك لتحقيق الاستقرار من أجل تطوير الثروة الحيوانية بالتنسيق بين كل القطاعات المعنية.

حضر المؤتمر كل من الرفاق أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ونقيب المهندسين الزراعيين.