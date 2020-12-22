هيئة مكتب التربية والطلائع الفرعي بحماة تعقد اجتماعها الدوري

موضوعات عديدة تم طرحها خلال اجتماع هيئة مكتب التربية و الطلائع الفرعي الدوري برئاسة أمين فرع حماة للحزب الرفيق المهندس أشرف باشوري و حضور عضو قيادة الفرع الرفيق وليد الثلث رئيس مكتب التربية و الطلائع .

وأكد الرفيق باشوري على أهمية التركيز على العملية التربوية و الدور الهام لها في بناء الإنسان والجيل الذي عاش مرحلة الإرهاب والحرب وأن أهم مهمة هي إعادة بناء هذا الجيل بدءاً من المنظمات والنقابات والمعلمين ومديرية التربية مختتماً حديثه حول الاستحقاق الرئاسي القادم بعام ٢٠٢١.

و بيّن الرفيق الثلث ضرورة تعاون الفريق التربوي المنظمات و النقابات و الإدارة التربوية لرفع سوية العملية التربوية و مواجهة المعوقات و المشكلات عن طريق التكامل و التعاون و العمل بعيداً عن المحسوبيات مؤكداً على أهمية دور المعلم في العملية التربوية .

وتخلل الاجتماع مداخلات حول تأمين المقاعد الدراسية في مصياف والعمل على صيانتها وصناعتها محلياً في حماة وزيادة عدد الكراسي والطاولات ، وإحداث مستودع للكتب المدرسية المهنية بمصياف، و زيادة عدد المستخدمين في المدارس و المطالبة بإعادة المستخدمين إلى مدارس صوران أو تأمين عقود لشواغر المستخدمين ، أما بالنسبة لمدينة سلمية كان محور النقاش حول نقص الكتب للصفين الرابع و التاسع و ضرورة تزويد المدارس بالقرطاسية وأوراق الامتحانات قبل العملية الامتحانية ، وبخصوص قرى الريف طالب المجتمعون بحل مشكلة نقص المياه في منطقة الحمرا و إجراء الإصلاحات والصيانة للمدارس وترميم النقص في الكادر التعليمي في مدارس الحلقة الثانية، والمطالبة بتكثيف زيارات موجهي اللغة الانكليزية للمدارس الابتدائية .

وأوضح مدير التربية يحيى منجد أن ١٦٠٠ مدرسة مستثمرة في في حماة، مشيراً إلى صيانة ٤٥٠ مدرسة منها، والعمل على إجراء الإصلاحات في ١٠٠ مدرسة بمنطقة الحمرا بريف حماة ، وأنه تم تثبيت ٣٢٢٥ عقد فئة أولى بالاختصاصات كافة ، وأنه تم إحداث ورشة لصيانة وصناعة المدفئ في حماة .

ولفت عضو المكتب التنفيذي للمحافظة رفيق عاقل أن المحافظة جاهزة لدعم عمليات التشجير في المدارس منوهاً لأهمية العناية بالأشجار ، وأكد على الاهتمام بالعملية التربوية.

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد