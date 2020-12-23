23, 12, 2020 - 10:45 مساءً

السوري عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي

رياضة   11

احتفل النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بإنجازه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بهدف رائع في مرمى ضيفه الفتح ضمن الجولة التاسعة للدوري.

وقاد عمر السومة “الراقي” للفوز على ضيفه الفتح بهدف وحيد أحرزه في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ووصل السومة إلى الهدف رقم 127، ليحطم الرقم القياسي المسحل باسم ناصر الشمراني (126)،ويصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، منذ إقرار نظام الاحتراف موسم (2008-2009)

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

 

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Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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