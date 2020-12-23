الصحة العالمية: تسجيل أعلى معدل إصابات “كورونا” في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت أعلى مستوى إصابات أسبوعي بفيروس “كورونا” المستجد منذ بدء الجائحة خلال الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن نصفها كانت في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وقالت المنظمة في تقريرها الوبائي الأسبوعي “إن الحالات الجديدة زادت بنسبة 6 بالمائة أي بنحو 4.6 ملايين إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت نسبة الوفيات 4 بالمائة أي بنحو 79 ألفاً في الأسبوع ذاته”، لافتة إلى أن تزايد الإصابات هذا الشهر يأتي فيما تتزايد الآمال مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وكان مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل ريان أكد في مؤتمر صحفي قبل يومين أنه رغم انتشار الفيروس بسرعة إلا أنه من الممكن وقفه داعياً إلى تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة التي أثبتت فاعليتها للتصدي للفيروس.