لافروف : الرد على العقوبات سيأتي لاحقاً

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا سيأتي لاحقاً.

وقال الوزير الروسي اليوم الأربعاء: “بالنسبة لمسألة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على أفراد وشركات روسية وصينية، فهذا لا يفاجئنا، فالولايات المتحدة تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا، وبالطبع سيأتي الرد، وليس وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقط، لكننا سنستخلص استنتاجات إضافية تنطبق على النطاق الكامل للعلاقات الروسية الأمريكية”.

وأضاف لافروف: “لذلك سنأخذ كل هذا في عين الاعتبار في المواقف المتعلقة ببناء عمل مع الولايات المتحدة مستقبلاً، والتي أثبتت عدم موثوقيتها كشريك، لذلك سننظر لكل ذلك أوسع”.