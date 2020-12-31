31, 12, 2020 - 5:04 مساءً

باكستان تشتري 1.2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

صحة   2

أعلنت باكستان اليوم أنها ستشتري 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن شودري فؤاد حسين وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني قوله في تغريدة على تويتر إن” اللقاح سيطرح مجانا على العاملين في الصفوف الأولى لمكافحة المرض في الربع الأول من عام 2021″.

وكانت الصين وافقت في وقت سابق على استخدام اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم العملاقة للأدوية للوقاية من كورونا.

يذكر أن باكستان تشهد تفشي موجة جديدة من الفيروس بعد تسجيلها 58 وفاة أمس ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف و105 حالات كما سجلت 2475 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 479715.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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