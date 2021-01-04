الشوفي: يجب أن تطرح في المؤتمرات المنعقدة أفكار جديدة لتطوير العمل الحزبي

برئاسة الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي التنظيم والتربية المركزيين، عقدت اليوم هيئة مكتب التنظيم المركزي اجتماعها، حيث تمت مناقشة واقع العمل الحزبي وتطوير وتفعيل آلية الاجتماعات الحزبية من حيث مضمون الاجتماع، ورفع نسبة الحضور ومحاسبة المقصرين، والتحضيرات الخاصة للمؤتمرات السنوية للفرق والشعب والفروع الحزبية.

وأكد الرفيق الشوفي ضرورة تفعيل الاجتماعات الحزبية والوقوف على نقاط التقصير ومعالجتها منوهاً إلى أن العمل الحزبي مسؤولية، ومشيراً إلى أهمية النقد والنقد الذاتي في العمل الحزبي من خلال الوعي العلمي والثوري لعقيدة البعث والحيادية والموضوعية والشفافية في المؤسسات الحزبية.

وناقش الرفيق رئيس المكتب مع رؤساء المكاتب في فروع الحزب بالمحافظات والجامعات ضرورة الالتزام بالاجتماعات الحزبية لتكون فاعلة في الوسط الحزبي، والعمل بجدية والمتابعة والقرب من الناس ومعالجة همومهم الخدمية لتترجم الأقوال إلى أفعال، مؤكداً على ضرورة أن يكون تنظيم الرفيق البعثي ضمن مكان سكنه أو عمله أو جامعته والاهتمام بموضوع الأتمتة لتطوير العمل واختصار الزمن والوقت وتفعيل عمل المعلوماتية في مكاتب المحافظات.

وأمل الرفيق الشوفي أن يكون في الأيام القادمة تعزيز للتواصل مع الرفاق كافة من خلال المؤتمرات المنعقدة وألا يكون المؤتمر كلاماً فقط، وإنما حاملاً لأفكار جديدة ومفيدة يتم طرحها لتطوير العمل الحزبي والاستماع الى آراء الرفاق في هذا المجال.

وختاماً استمع الرفيق الشوفي لشرح مقدم من قبل الرفاق رؤساء المكاتب عن واقع العمل التنظيمي في فروعهم.