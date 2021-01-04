يونايتد يرفض عرض يوفنتوس حول بوغبا

يبدو أن مانشستر يونايتد بات موافقًا على السماح برحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

لكن الفريق الإنجليزي يرفض مبادلة بول بوجبا، بأسماء محددة من السيدة العجوز.

ويتبقى في عقد بوجبا، 18 شهرًا مع مانشستر يونايتد، وصرح وكيل أعماله مينو رايولا، الشهر الماضي، بأنه يرغب في مغادرة قلعة أولد ترافورد.

ويستهدف يوفنتوس، التعاقد مع بوجبا، ولكن ضم اليوفي لفيدريكو كييزا، يعني أن السيدة العجوز بحاجة لإيجاد حلول أخرى بدلًا من دفع مبلغ مالي مباشر لضم النجم الفرنسي.

وبحسب “كالتشيو ميركاتو” يرغب يوفنتوس في إدخال بعض اللاعبين، في صفقة تبادلية لضم بوجبا.

ومع تداول اسم الثنائي آرون رامسي ودوجلاس كوستا المعار لبايرن ميونخ، يرفض مانشستر يونايتد ضم أي من الثنائي، باعتبارهما ليسا من أولويات الشياطين الحمر.