الفرق الحزبية بالحسكة تواصل عقد مؤتمراتها السنوية وتؤكد على ترشيح السيد الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة.

واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية في مجال فرع الحسكة فقد عقدت فرق ” العريشة – الحجية – قانا – ال٤٧ “في مجال شعبة الشدادي مؤتمراتها السنوية بحضور الرفيق تركي حسن امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة والرفيقة جازية الشيخ علي عضو قيادة الفرع مشرفة الشعبة ٠

واكد الرفيق امين الفرع ان الحرب على سورية لم يكن قراراً إرتجالياً بل كان مخططاً منذ عام /٢٠٠٠/إضافة إلى تسويق الإعلام الغربي المضلل والمزيف والدعوة الى التغيير الديمقراطي السلمي في الشكل والذي كان دامياً في مضمونه من خلال ممارسات العصابات الإرهابية المسلحة عندما تحولت الدعوات السلمية الى دعوات للقتل و التدمير لاهم المرافق والبنى التحتية في سورية.

موضحا الى انه امام الانتصارات العسكرية التي حققها بواسل جيشنا وفشل الحرب العسكرية من قبل الداعمين والمشغليين من خلال البحث عن خيار آخر لتجويع ومحاربة الشعب السوري في لقمة عيشه وفرض الحصار من خلال ما يسمى “قانون قيصر” الجائر والظالم ، مشيرا باننا مقبلون على استحقاق عظيم وهام من خلال ترشيح السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الى ولاية دستورية جديدة وعلينا ان نقابل الوفاء بالوفاء والحب بالحب . داعيا الى تحويل هذه الانتخابات الى اعراس وطنية على امتداد جغرافيا الوطن في حين تركزت المقترحات والتوصيات الى ضبط توزيع السلل الغذائية بدلاً من حصرها بمنظمة الهلال الاحمر العربي السوري وتفعيل مؤسسات الدولة الخدمية وفي مقدمتها امانات السجل المدني التابعة لمنطقة الشدادي والعريشة ومركدا و الحد من ظاهرة الفساد في العديد من الدوائر و تحسين رغيف الخبز في منطقة العريشة وتأمين مياه الشرب للقرى والمناطق التابعة للعريشة والشدادي ، وزيادة مخصصات الطحين لعدد من المخابز في جنوب المحافظة وفتح مياه السد لري المزروعات وتوجيه الهلال الاحمر العربي السوري بإعتماد البطاقة العائلية خلال توزيع الاعانات .

الحسكة _ اسماعيل مطر