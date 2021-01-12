أوغلو يؤكد أردوغان سبب كل مشاكل تركيا

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هو سبب كل مشاكل تركيا على جميع الأصعدة.

وقال كليتشدار أوغلو في تصريح له بعد اجتماع اللجنة المركزية لحزبه إن أردوغان يتحمل مسؤولية كل المشاكل التي تعاني منها تركيا داخلياً وخارجياً مضيفاً: “لا يمكن لشخص متورط بالفساد ولا يهمه إلا مصالحه الشخصية كأردوغان أن يكون رئيساً للبلاد”.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان هو السبب في تجويع الشعب التركي بعد أن أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس بسبب سياسات النهب التي ينتهجها مع مجموعة من مقربيه.