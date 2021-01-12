أولمبياد طوكيو تحسم أمر مناقشة إلغاء الألعاب

نفى منظمو دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو-2020” المقرر إقامتها في يوليو، الثلاثاء، إجراء مناقشات في فبراير المقبل لدراسة احتمال إلغائها بعدما تم تأجيلها صيف العام الماضي بسبب كورونا.

ووصف المدير العام للجنة المنظمة، توشيرو موتو، خلال كلمة ألقاها أمام العاملين في ملف “طوكيو 2020” تكهنات وسائل الإعلام اليابانية بضرورة مناقشة مصير الأولمبياد في فبراير مع اللجنة الأولمبية الدولية بأنها “معلومات خاطئة”.

وقال: “عندما يظهر هذا النوع من المعلومات، قد يشعر بعض الناس بالقلق. أريد أن أقول إننا لا نفكر بهذه الطريقة على الإطلاق، وأن هذه المقالات خاطئة”.

وقلل موتو من أهمية استطلاع نشر الأحد يشير إلى مزيد من الانخفاض في الدعم الشعبي الياباني للأولمبياد.