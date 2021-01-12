“البيتكوين” تهبط بنحو 18.5%

سجلت عملة “البيتكوين” الرقمية، خلال تداولات يوم أمس الاثنين، هبوطا حادا بلغت نسبته حوالي 18.5%.

حيث أفادت بيانات موقع “CoinDesk” بأن سعر “البيتكوين” هبط بنسبة 18.44% إلى مستوى 32048 دولارا.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت عملة “البيتكوين” بحوالي 200% منذ العام 2020، مرتفعة في أوائل يناير 2021 إلى أكثر من 40 ألف دولار، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن “البيتكوين” عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو “بلوكتشين”، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.