الفرق الحزبية بحلب تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

واصلت الفرق الحزبية في فرع حلب عقد مؤتمراتها السنوية وذلك بحضور قيادة الحزب في المحافظة ، حيث عقدت فرقة الحبوب والصوامع مؤتمرها السنوي في مقر شعبة العمال الأولى .

وركزت مداخلات الرفاق المؤتمرين حول العديد من القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية ، وطالبت المداخلات بضرورة توفير مادة المازوت الزراعي وزيادة مخصصات حلب من المحروقات ، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار، وتفعيل الجانب الثقافي بين الرفاق والاهتمام بالندوات الثقافية، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي على السواء ، وضبط الأسعار وتفعيل الرقابة التموينية.

وبين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أهمية المؤتمرات الحزبية في تقييم الأداء ومراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية وتقديم الرؤى والأفكار التي تشكل أولويات أساسية يمكن اعتمادها لتحسين الأداء وتفعيل العمل الحزبي من خلال تعزيز ثقافة الحوار ومبدأ النقد والنقد الذاتي والإشارة بشفافية إلى نقاط الخلل بروح المسؤولية الملتزمة بغية معالجتها وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتدعيمها بما ينعكس على فاعلية الحياة الحزبية، مشيراً أنه علينا الاستعداد للاستحقاق الرئاسي ورد الوفاء بالوفاء لسيد الوطن الأمين العام لحزب البعث الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، وهذا يتطلب العمل من الجميع وفي كافة المجالات والقطاعات.

وأشار الرفيق منصور إلى أن سورية تعرضت لأبشع أنواع الحروب التي طالت الحجر والبشر والبنية التحتية وانتصرت بفضل دماء الشهداء الطاهرة وصمود الشعب والجيش خلف قائده.

من جانبه أكد الرفيق عبد الله حنيش رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المشرف على أعمال الشعبة على أهمية نشر أهداف الحزب ومبادئه من خلال الملتقيات في المنظمات الشعبية، وتعزيز دور النقابات المهنية في قطاعاتها الجماهيرية.

وفي ختام أعمال المؤتمر تم تكريم عدد من أسر الشهداء وأبطال كتائب البعث والفريق الثقافي الحائز على المستوى الاول في الشعبة.

حلب – معن الغادري