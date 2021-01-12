الفرق الحزبية في درعا تتابع عقد مؤتمراتها ومطالب  بتحسين الأوضاع الخدمية

تابعت الفرق الحزبية في فرع درعا للحزب عقد مؤتمراتها السنوية وناقشت المؤتمرات قضايا خدمية وسياسية، حيث عقدت عدة فرق مؤتمراتها من شعبة المدينة منها ميسلون الثانية والشمالي الأولى وفرقة جباب وبويضان والفرقة العمالية وتركزت المداخلات حول الواقع المعيشي اليومي للمواطنين ومنها العمل على إصلاح ما تم تخريبه من شبكات الكهرباء وإيصال الكهرباء بالتعاون مع المجتمع الاهلي إلى البلدات التي لم تصلها الكهرباء بعد، والعمل على تأمين مادة الغاز بشكل دوري، وتحسين جودة الخبز وزيادة مخصصات الأهالي منه، والاهتمام بواقع المدارس والمطالبة بترميم مدارس الضاحية وايلاء الوضع الأمني الأهمية القصوى لاسيما مع دخول بعض الجماعات الغريبة إلى المدينة وقيامها بترويع المواطنين الآمنين.

كما تضمنت مداخلات الرفاق الجانب التنظيمي للحزب وقضايا متنوعة تهم الرفاق البعثيين أهمها ترميم مقر الشعبة الأساسي ،وتزويد الفرق الحزبية بمكاتب وخزن وكراسي، وتأمين مادة المازوت للفرق الحزبية، وتفعيل دور لجان الأحياء بشكل أكبر، إنشاء فرقة حزبية في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، إعادة النظر في آلية توزيع المواد المقننة ، وزيادة كمية الغاز المنزلي الواردة الى مدينة درعا ،و الأخذ برأي الموجه التربوي في تعيين المدراء ومعاونين المدراء في المدارس ،و إيصال الخدمات الى حي البعث في الكاشف الشرقي بمدينة درعا .

درعا- دعاء الرفاعي